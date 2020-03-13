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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Esenler'de 7 katlı riskli bina yıkıldı

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Esenler'de 7 katlı riskli bina yıkıldı
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ESENLER Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 7 katlı bir binayı kontrollü şekilde yıktı.

Esenler'de kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı 2012 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 98 bin konuttan 56 bini yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tespitlerine göre Esenler’de acil yıkılması gereken 40 binada da yıkımlar devam ediyor. Bu binalardan biri olan ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı ve 19 bağımsız bölümden oluşan ve daha önce boşaltılan riskli bina, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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