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Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

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#Trafik Kazası#Esenler#Kaza
Esenlerde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 09:19

Esenler, TEM bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yararlandı.

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Kaza, saat 01.45 sıralarında Esenler TEM O-3 bağlantı yolu Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 1 motosiklet çarpışarak zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Hayatını kaybeden Yahya K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Araçların bulundukları yerden kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Trafik Kazası#Esenler#Kaza

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