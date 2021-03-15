Esenler'da silahlı vahşet! 3 yaralı

Olay Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saat 00.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen 8 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Olayda Y.Y., V.T. ve T.Y. isimli 3 kişi silahla yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri yaptığı incelemede park halinde duran bir araca mermi isabet ettiğini de tespit etti. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ACİL SERVİSİN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR



Esenler'de yaşanan silahlı kavgadan yaklaşık bir saat sonra yaralıların kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler havaya silahla ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri acil servisin önünde ve şüphelilerin kaçtığı Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri birbirine yakın saatlerde meydana gelen her iki olayın bağlantılı olup olmadığını çok yönlü araştırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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