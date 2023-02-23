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Esenler ve Bayrampaşa'da iki binadaki çatlaklar korkutuyor

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#Esenler#Bayrampaşa#Hasarlı Bina
Esenler ve Bayrampaşada iki binadaki çatlaklar korkutuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:06

Esenler'de pas tutarak çürüyen demirleri, çatlamış kolonlarıyla endişeye yol açan 35 yıllık, 5 katlı binanın sakinleri duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Bayrampaşa'da da 3 katlı apartmanda dökülmeler ve kolonlarındaki çatlaklar endişeye yol açıyor.

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Depremlerin ardından gözler İstanbul'da bulunan binalara çevrildi. Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 35 yıllık 5 katlı binada yaşayanlar korkudan uyuyamadıklarını belirtiyor. Deniz kumundan yapılan binanın pas tutarak çürüyen demirleri, çatlayan kolonları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 

"KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"

Bina sakinlerinden Sevgi Köker, "Binamız 30 yıllık bir bina. Kolonları patlamış durumda. Esenler Belediyesi'ne başvuru yaptık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de onay bekliyor. Gelip bakılmasını istiyoruz ya da kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Biz korkudan uyuyamıyoruz. Demirler çürük durumda gösterdiğim gibi. Paslı bir şekilde dökülüyor. Deniz kumundan yapılmış. Durumumuz yok ki başka yere gidelim. Kira verecek durumumuz da yok. Kiralar belli zaten. Çocuğumuz da var, korkudan uyuyamıyoruz" dedi.

Esenler ve Bayrampaşada iki binadaki çatlaklar korkutuyor

 

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BİNANIN KOLONLARINDAKİ DERİN ÇATLAKLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI

Bayrampaşa'da, Altıntepsi Mahallesi'nde 3 katlı binanın duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştu. Binanın dış cephesindeki sıvaların dökülmesi ve kolonlarındaki derin çatlaklar apartman sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Çatlakların arasına bir elin yarısına kadar girmesi dikkat çekti.

Esenler ve Bayrampaşada iki binadaki çatlaklar korkutuyor

Esenler ve Bayrampaşada iki binadaki çatlaklar korkutuyor

Esenler ve Bayrampaşada iki binadaki çatlaklar korkutuyor

 

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#Esenler#Bayrampaşa#Hasarlı Bina

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