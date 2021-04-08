Esenler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenler'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir yerin adres ile değil rakamlardan oluşan bir kod ile ifade edilme şeklidir. Ülkemiz de posta kodları beş haneli rakamlardan oluşmaktadır. Esenler posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenler' in ve mahallelerinin posta kodları nedir? Benzeri bilgileri sizler için derledik.
Posta kodu, her ülkenin, her ilin, her ilçenin, her mahallenin belirli bir kod şeklinde var olmaktadır. Genel olarak bu kod rakamlardan oluşmaktadır.
Esenler Posta Kodu Kaçtır?
Esenler ülkemizin İstanbul ilinde yer alan bir ilçesidir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan bir ilçesidir. Her ilçenin olduğu gibi Esenler ilçesinin de bir posta kodu vardır ve bu kod 34230'dur.
İstanbul'un İlçesi Esenler’in ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un Esenler ilçesinin posta kodu 3423'dur. Esenlerin kendisinin posta kodu olduğu gibi her ilçesinin de belirli bir posta kodu vardır. Bazı ilçelerin birbirine çok yakın olduklarından ötürü aynı koda sahiptirler. Örnek olarak Birlik Mahallesi, Havaalanı Mahallesi, Kemer Mahallesi, Çiftehavuzlar Mahallesi aynı koda sahip olan ve birbirlerine çok yakın olan mahallelerdir. İlçelerinin posta kodları şu şekildedir:
Birlik Mahallesi: 34230
Havaalanı Mahallesi: 34230
Kemer Mahallesi: 34230
Çiftehavuzlar Mahallesi: 34220
Davutpaşa Mahallesi: 34220
Fevziçakmak Mahallesi: 34220
Mimarsinan Mahallesi: 34220
Namıkkemal Mahallesi: 34220
Nenehatun Mahallesi: 34220
Yavuzselim Mahallesi: 34220
Fatih Mahallesi: 34225
Kazımkarabekir Mahallesi: 34225
Menderes Mahallesi: 34225
Tuna (Karabayır) Mahallesi: 34225
Oruçreis Mahallesi: 34235
Turgutreis Mahallesi: 34235
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