Esenler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Esenler'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, her ülkenin, her ilin, her ilçenin, her mahallenin belirli bir kod şeklinde var olmaktadır. Genel olarak bu kod rakamlardan oluşmaktadır.

Esenler Posta Kodu Kaçtır?

Esenler ülkemizin İstanbul ilinde yer alan bir ilçesidir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan bir ilçesidir. Her ilçenin olduğu gibi Esenler ilçesinin de bir posta kodu vardır ve bu kod 34230'dur.

İstanbul'un İlçesi Esenler’in ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un Esenler ilçesinin posta kodu 3423'dur. Esenlerin kendisinin posta kodu olduğu gibi her ilçesinin de belirli bir posta kodu vardır. Bazı ilçelerin birbirine çok yakın olduklarından ötürü aynı koda sahiptirler. Örnek olarak Birlik Mahallesi, Havaalanı Mahallesi, Kemer Mahallesi, Çiftehavuzlar Mahallesi aynı koda sahip olan ve birbirlerine çok yakın olan mahallelerdir. İlçelerinin posta kodları şu şekildedir:

Birlik Mahallesi: 34230

Havaalanı Mahallesi: 34230

Kemer Mahallesi: 34230

Çiftehavuzlar Mahallesi: 34220

Davutpaşa Mahallesi: 34220

Fevziçakmak Mahallesi: 34220

Mimarsinan Mahallesi: 34220

Namıkkemal Mahallesi: 34220

Nenehatun Mahallesi: 34220

Yavuzselim Mahallesi: 34220

Fatih Mahallesi: 34225

Kazımkarabekir Mahallesi: 34225

Menderes Mahallesi: 34225

Tuna (Karabayır) Mahallesi: 34225

Oruçreis Mahallesi: 34235

Turgutreis Mahallesi: 34235

