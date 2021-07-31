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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 31.07.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Esenler meydanında aşı kuyruğu

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Esenler meydanında aşı kuyruğu

Esenler'de koronavirüs ile mücadele kapsamında meydanda oluşturulan 'Covid - 19 Aşısı Uygulama Noktası'na gelenler aşılarını oldu.

Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dörtyol Meydanı, Esenler Kaymakamlığı önü ve Giyimkent Yönetim Binasında aşı uygulama noktaları kurdu.

Özellikle Dörtyol Meydanı'nda büyük ilgi gören aşı uygulama noktasına gelen 18 yaş üstündeki aşı hakkı olanlar, ad, soyadı ve TC kimlik numaralarını yazarak birkaç dakika içerisinde aşılarını yaptırmaktan memnun olduklarını söyledi.

Esenler meydanında aşı kuyruğu

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