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Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Tevfik GÃ¶ksu'nun aÄŸabeyi Yeni DÃ¼nya VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut GÃ¶ksu'nun eÅŸi NÃ¼bÃ¼vvet GÃ¶ksu hayatÄ±nÄ± kaybetti. BaÅŸakÅŸehir Merkez Camii'nde, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili SÃ¼leyman Soylu ve Eski TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop da katÄ±ldÄ±.
NÃ¼bÃ¼vvet GÃ¶ksu'nun cenazesi, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KayabaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi. Â Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Tevfik GÃ¶ksu, katÄ±lanlara teÅŸekkÃ¼r etti.Â