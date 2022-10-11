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Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun ablası Emine Dalay son yolculuğuna uğurlandı

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#Emine Dalay#Tevfik Göksu#Esenler
Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun ablası Emine Dalay son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 15:32

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı.

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay dün vefat etti. Dalay için bugün öğlen vakti Esenler’deki Hacı Emsal Avcı Taş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun ablası Emine Dalay son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Tevfik Göksu’nun akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun ablası Emine Dalay son yolculuğuna uğurlandı

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Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Emine Dalay’ın cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

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#Emine Dalay#Tevfik Göksu#Esenler

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