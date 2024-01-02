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Esendere Gümrük Kapısı’nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu! 'Günlerdir buradayız, perişan olduk'

Güncelleme Tarihi:

#Esendere Gümrük Kapısı#İran Sınırı#Tır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 10:33

Türkiye’den İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı’nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde 5 gündür sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun da bu nedenden kaynaklandığı belirtildi. TIR şoförü Hüseyin Hace (51), "Günlerdir buradayız ne problem olduğunu bilmiyoruz ancak yoğun bir TIR kuyruğu oluştu. 3 gündür bekliyorum. Yollarda perişan olduk. Yakıtımız, yiyeceğimiz tükendi" diye konuştu.

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Ağrı’nın Gürbulak Sınır Kapısı'nın tadilatta olması nedeniyle TIR’ların bir bölümü Esendere Sınır Kapısı’nı kullandığı için yoğunluk yaşanıyor. Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. TIR şoförleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran’a geçip, ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

‘YAKITIMIZ VE YEMEĞİMİZ TÜKENDİ’

Yalova’dan yüklediği yükü İran’a götürmek için yola çıkan TIR şoförü Babek Rizayi (50), sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Günlerdir kuyrukta beklediğini belirten Rizayi, "İran’dan Türkiye’ye TIR'lar geliyor. Türkiye Esendere Sınır Kapısı’nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. Günlerdir böyle kuyrukta bekliyoruz. Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Her gün 6 kilometre yol yürüyüp, sınıra gidip ne zaman alacak diye bilgi almaya çalışıyoruz ama sistemsel bir hatadan dolayı TIR'ların girişlerinin sağlanamadığı belirtiliyor. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Esendere Gümrük Kapısı’nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu Günlerdir buradayız, perişan olduk

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‘PERİŞAN OLDUK’

Gebze’den aldığı yükü İran’a götüren TIR şoförü Hüseyin Hace (51) ise “Günlerdir buradayız ne problem olduğunu bilmiyoruz ancak yoğun bir TIR kuyruğu oluştu. 3 gündür bekliyorum. İran’ın Sero Kapısı’nda sistemsel bir hatanın olduğun söylediler. Yollarda perişan olduk. Yakıtımız, yiyeceğimiz tükendi. Biran önce düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Esendere Gümrük Kapısı’nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu Günlerdir buradayız, perişan olduk

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#Esendere Gümrük Kapısı#İran Sınırı#Tır

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