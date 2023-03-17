Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Sahası'na gelen araç ve kişiler sıkı kontrolden geçirildi. Sahaya gelen yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı. Fiziki kontrole tabi tutulan aracın direksiyon ve koltuklarının alt kısmında 600 paket sigara saklandığı tespit edildi. Daha fazla kaçak eşya gizlenmiş olabileceğinden şüphelenilen otobüs, X-ray taramasına sevk edildi. Araç taramadan geçirildiği sırada yolcuların beraberindeki eşyalar da X-ray taraması ve fiziki kontrolden geçirildi. Otobüsün alet sandığına poşetler halinde son model 74 cep telefonu gizlendiği ortaya çıkarıldı. Aynı yerde çok sayıda şarj aleti ile motorların yüksek dönüş hızlarını dönüştüren redüktör cihazlarının bulunduğu tespit edildi. Bir yolcunun beraberinde getirdiği katalitik sobayı da X-ray cihazından geçiren ekipler, içine 26 cep telefonunun gizlendiğini ortaya çıkardı.