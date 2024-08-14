Esenceli’nin taşınmasına ormancılardan itiraz

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‘ORMAN VİLLALARLA DOLACAK’

Büyükşehir yasasıyla Darlık köyünün işgallerle betona gömüldüğünü, son kararın da bunları legal hale getirdiğini kaydeden Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, aynı sorunun Ömerli Barajı nedeniyle Esenceli köyünün taşınmasıyla yaşanacağını söyledi. Kararla Esenceli’nin en verimli Şile ormanlarının ortasına taşınacağını, 16 hektara yapılacak konut, elektrik, su, doğalgaz hatları için ormanın kesileceğini öngören Özkara, “Ormanın içine dinamit koymak anlamına gelen bu karar hem kanunlara hem Anayasa’ya aykırı. Yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıyoruz” dedi.

Hüsrev Özkara, köylerin orman bölgesine değil, askeriyenin boşalttığı alanlara taşınması önerisinde bulundu.