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Esenceli’nin taşınmasına ormancılardan itiraz

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#Esenceli Köyü#Darlık Köyü#Ömerli Ve Darlık Barajları
Esenceli’nin taşınmasına ormancılardan itiraz
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

İSTANBUL’un su kaynaklarından Ömerli ve Darlık barajlarının genişlemesinden etkilenen Esenceli ve Darlık köyünün, Resmi Gazete’de 10 Ağustos’ta yayımlanan kararla Şile ormanlarının ortasına taşınmasına karar verildi.

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‘ORMAN VİLLALARLA DOLACAK’

Büyükşehir yasasıyla Darlık köyünün işgallerle betona gömüldüğünü, son kararın da bunları legal hale getirdiğini kaydeden Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, aynı sorunun Ömerli Barajı nedeniyle Esenceli köyünün taşınmasıyla yaşanacağını söyledi. Kararla Esenceli’nin en verimli Şile ormanlarının ortasına taşınacağını, 16 hektara yapılacak konut, elektrik, su, doğalgaz hatları için ormanın kesileceğini öngören Özkara, “Ormanın içine dinamit koymak anlamına gelen bu karar hem kanunlara hem Anayasa’ya aykırı. Yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açıyoruz” dedi.

Hüsrev Özkara, köylerin orman bölgesine değil, askeriyenin boşalttığı alanlara taşınması önerisinde bulundu.

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#Esenceli Köyü#Darlık Köyü#Ömerli Ve Darlık Barajları

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