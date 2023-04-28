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Esenboğa Havalimanı'nda oy verme devam ediyor

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#Esenboğa Havalimanı#Oy#Seçim
Esenboğa Havalimanında oy verme devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 10:53

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında kayıtlı Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'nda dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nca, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gurbetçiler, dünden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Havalimanında dün başlayan oy verme işlemi bugün de devam etti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminalinde kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında toplam 8 sandıkta oylarını kullandı.

Esenboğa Havalimanında oy verme devam ediyor



Azerbaycan'da yaşayan Hande Yellice, yakınlarını ziyaret için Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Oyumun boşa gitmesini istemedim. Böyle bir imkan olduğu için çok mutluyum. Bir oy bir oydur" dedi.

Suudi Arabistan’dan gelen Ferhat İlter ise, "Bayram izni için geldik. Gelmişken oyumuzu da kullanmak istedik" dedi.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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#Esenboğa Havalimanı#Oy#Seçim

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