Esenboğa Havalimanı'nda oy verme devam ediyor

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nca, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gurbetçiler, dünden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Havalimanında dün başlayan oy verme işlemi bugün de devam etti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminalinde kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında toplam 8 sandıkta oylarını kullandı.