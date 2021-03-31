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Gündem
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

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Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi. Koruma altına alınan eşek, barınağa teslim edildi.

Olay, 19 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cilvegözü Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanın, koyun sürüsünün yanındaki eşeğini tahta çubuk ve yumrukla dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

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