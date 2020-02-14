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Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN-DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 19:55,Son Güncelleme:/

Esed'in katliamından kaçıyorlar! Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları

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Suriye'de rejim kuvvetlerine ait bir helikopterin muhaliflerce düşürülmesinden sonra, bölgede yaşayan halk Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Helikopterin düşmesi nedeniyle göçün yoğunlaştığı ve Türkiye sınırına uzun araç kuyruklarının olduğu belirtiliyor.

Suriye'de Esed rejiminin helikopterinin düşürülmesinden sonra sivil halka yönelik bombardıman iyice arttı. Bölgedeki son durumu aktaran DHA muhabiri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, düşen helikopter sonrası sıcak noktadan Türkiye tarafına hareket etmeye başlayan siviller, canlarını kurtarmak için Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları oluşturduğunu belirtti.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriyede'ki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.

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