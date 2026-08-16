Eşe işkenceye ödül gibi ceza

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Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yasin Çakmak (44), 12 Ocak günü eşi Fatma Çakmak’ı (36) yüzünden keserek ağır şekilde darp etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Yasin Çakmak, eşinin düzenlediği ve büyük yankı uyandıran basın toplantısının ardından tutuklandı. Fatma Çakmak kameralar karşısında, boşanmak istediği için fiziksel şiddete maruz kaldığını ve eşinin “Güzelliğini elinden alacağım” diyerek yüzünü kestiğini iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin Çakmak hakkında ‘kadına karşı nitelikli kasten yaralama’ ve ‘tehdit’, Fatma Çakmak hakkında ise eşini elinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak mahkeme; yaralanmanın niteliği, kullanılan alet ve hedef alınan vücut bölgesini dikkate alarak eylemin ‘kasten öldürme’ suçu oluşturabileceğine hükmetti. Görevsizlik kararı veren mahkeme, dosyayı Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

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‘BENİ TEHDİT ETTİĞİNDE RAHAT ÖLDÜREBİLİRDİM’

Yasin Çakmak ilk ifadesinde, banyodaki kirli sepetinde eşine ait hatsız bir cep telefonu bulduğunu iddia etti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirten Çakmak, Fatma Çakmak’ın mesajları görmesini engellemek için telefonu elinden almaya çalıştığını, kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Eşinin daha sonra yatak odasındaki beylik tabancasını aldığını iddia eden sanık, silahı geri almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını ve kendisini yüzünden yaralandığını savundu.

Dosya ağır ceza mahkemesine taşınınca sanık ve tanık beyanları değişti. İlk ifadesinde mesajların içeriğinden bahsetmeyen Yasin Çakmak, duruşmada eşinin bir erkekle gerçekleştirdiği cinsel içerikleri mesajları okuduğunu iddia etti. Aynı zamanda milli boksör olduğunu, 13 yıl boyunca 15 bin polis memuruna savunma taktikleri ve Uzakdoğu sporları dersi verdiğini belirten Çakmak, “Beni yaraladığında bıçağı elinden aldım ama kendisine zarar vermedim. İstesem verebilirdim, iddia ettikleri gibi öldürebilirdim. Beni tehdit ettiğinde de onu çok rahat öldürebilirdim” ifadelerini kullandı.

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HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL UYGULANDI

Fatma Çakmak ise ilk ifadesinde, boşanma konusunu tartışırken darp edildiğini, yüzünün kesildiğini anlattı. Sosyal medyada ‘Feyza’ ismiyle profil açtığını kabul eden Çakmak, bir erkekle mesajlaştığı iddialarını ise reddetti. Ancak hatsız telefona ilişkin alınan bilirkişi raporunda, Fatma Çakmak’ın bir şahısla samimi, duygusal ve cinsel içerikli yazışmalarının bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Yargılamayı 21 Temmuz’da tamamlayan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatma Çakmak’a eşini yaraladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Yasin Çakmak’ın ‘kadına karşı tehdit’ suçundan beraatine hükmetti. Eşini yüzünden keserek darp eden sanığa önce ‘kasten yaralama’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, ardından ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

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TIRNAK MAKASI ‘SİLAH’ SAYILMADI

KARARIN gerekçesinde dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Kararda, taraflar arasındaki tartışmanın sanık Yasin Çakmak’ın bulduğu telefon üzerine başladığı belirtildi. Olayda kullanılan tırnak makasın 6136 sayılı Yasa’ya göre silah olarak sayılmadığı, Fatma’yı yaralamaya yönelik eylemlerin yüzüne yönelik olduğu ifade edildi. Sanık Yasin Çakmak, Uzak Doğu sporları konusunda uzman olduğu ve “İstesem öldürebilirim” şeklindeki savunma yaptığı hatırlatılarak “Tarafların mahkememizde beyan ettikleri boy ve kiloları, ikamette yatak odasında Yasin’e ait tabanca bulunmasına rağmen tabanca ile ateş edilmemesi, komşuların yardımı ile Fatma’nın yüzünü yaralama eylemine son vermesi dikkate alındığında Yasin’in eyleminin kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı” anlatıldı.

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TEHDİT SUÇUNDA ‘DELİL YOK’ KARARI

Kararda, Fatma Çakmak’ın şikâyetinde belirttiği sanık Yasin Çakmak’ın “Hayırdır kime güzel görünmeye çalışıyorsun, senin aklında başka biri mi var, yüz güzelliğine güveniyorsun ya merak etme onu da elinden alacağım” diyerek tehditte bulunduğuna dair somut, kesin delil bulunamaması nedeniyle de ‘kadına karşı tehdit’ suçundan beraat kararı verildiği anlatıldı.

Kararda ‘Yasin eylemleri gerçekleştirirken Fatma’nın başka bir şahısla olan mesajlaşmalarını görmemişse de çamaşır sepetinde farklı telefon bulması ve olay sonrası Fatma’nın telefonu görünce vermiş olduğu tepki nedeni ile Fatma’nın kendisini aldattığından şüphelenmesi, ilk olarak Fatma’nın Yasin’i bıçaklaması nedeni’ ile Yasin Çakmak için haksız tahrik indirimi yapıldığı, ‘yargılama sürecindeki davranışları’ nedeniyle de iyi hal indirimi yapıldığı anlatıldı.