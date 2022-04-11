Eşe 50’nci yaş günü hediyesi: Kütüphane

İstanbul’da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı’ya 50’nci yaş günü hediyesi olarak İran sınırında olan Van Çaldıran’daki Yukarı Dikme Okulu’na 2 bin 500 kitaptan oluşan bir kütüphane yaptırmıştı. Hürriyet’in geçen kasımda “Yok Böyle Hediye” başlığıyla haberi duyurmasının ardından, başka kütüphane gönüllülerin de harekete geçtiği ortaya çıktı. Bir bankada üst düzey yönetici olan Hakan Yolcu da Hürriyet’in haberininden etkilenerek, eşinin 50’nci yaş gününde adına Şırnak İdil Tepecik Ortaokulu’nda “İpek Eren” adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.
HABERDEN ETKİLENDİM
Yolcu, Hürriyet’e kütüphane fikirinin ortaya çıkması ve hayata geçirilmesine ilişkin şunları aktardı:
‘İYİLİK BULAŞICIDIR’
Oraya gittiğimizde çocuklardaki o mutluluğu, sevinci görünce neden daha önce yapmadık diye düşündük. 8 buçuk yaşında kızım Mina’nın yaşadığı olay çok hoşumuza gitti. Öğrencilerimizden birisi Mina’ya ‘Annen baban geldi, okulumuza ışık geldi’ demiş. Çok duygulandık. Eşim, sürprizi açıkladığımda ‘Hayatımın sonuna katar unutamayacağım, kendimi en değerli ve önemli hissettiğim başka bir hediye almadım’ dedi. İyilik bulaşıcıdır. İyilik yaptığınız sürece o kendi kendine başka iyiliği doğurur.”