Eşe 50’nci yaş günü hediyesi: Kütüphane

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı’ya 50’nci yaş günü hediyesi olarak İran sınırında olan Van Çaldıran’daki Yukarı Dikme Okulu’na 2 bin 500 kitaptan oluşan bir kütüphane yaptırmıştı. Hürriyet’in geçen kasımda “Yok Böyle Hediye” başlığıyla haberi duyurmasının ardından, başka kütüphane gönüllülerin de harekete geçtiği ortaya çıktı. Bir bankada üst düzey yönetici olan Hakan Yolcu da Hürriyet’in haberininden etkilenerek, eşinin 50’nci yaş gününde adına Şırnak İdil Tepecik Ortaokulu’nda “İpek Eren” adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.

Gözden Kaçmasın Sızıyorlar, yakalanınca itirafçı oluyorlar Haberi Görüntüle

HABERDEN ETKİLENDİM

Yolcu, Hürriyet’e kütüphane fikirinin ortaya çıkması ve hayata geçirilmesine ilişkin şunları aktardı:





Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tasarrufunu BES’te değerlendirenlere tavsiyeler Haberi Görüntüle

“Bu sene özel bir senem. Eşim, 50’nci yaşına giriyor. Evliliğimizin 25’inci senesi. Bu seneye istinaden eşime özel bir şey yapmak isterken, son dakika Hürriyet gazetesinde Nurcihan Hanım’ın haberini gördüm ve beni tetikledi. Hürriyet’teki haberden sonra o fikir bende uyandı. Bunu eşime ilk açıkladığımda inanılmaz duygulandı. Bu fikrin doğmasının temel sebebi, eşimin tam bir kitap kurdu olmasıdır. İki çocuğumuz var. Hem çocuklara duyarlılığımız, hem de eşimin bir kitap kurdu oluşu, onun adına hep yaşayabilecek bir şeyler yapma fikri oluşturuyordu bende. Eşimin adını verebileceğim bir kütüphane, en güzel hediye diye düşündüm. Farklı konularda bin kitap temin ettik. Onun için Tepecik Ortaokulu İpek Eren Kütüphanesi adını verebilmek önemliydi.

‘İYİLİK BULAŞICIDIR’

Oraya gittiğimizde çocuklardaki o mutluluğu, sevinci görünce neden daha önce yapmadık diye düşündük. 8 buçuk yaşında kızım Mina’nın yaşadığı olay çok hoşumuza gitti. Öğrencilerimizden birisi Mina’ya ‘Annen baban geldi, okulumuza ışık geldi’ demiş. Çok duygulandık. Eşim, sürprizi açıkladığımda ‘Hayatımın sonuna katar unutamayacağım, kendimi en değerli ve önemli hissettiğim başka bir hediye almadım’ dedi. İyilik bulaşıcıdır. İyilik yaptığınız sürece o kendi kendine başka iyiliği doğurur.”