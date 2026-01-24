×
HABERLERGündem Haberleri

Esat Yontunç adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

Esat Yontunç adli kontrolle serbest bırakıldı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında 21 Ocak’ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

Esat Yontunç, önceki gün Dominik’ten Türkiye’ye döndü. Yontunç uçaktan iner inmez İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yontunç’un, Adli Tıp Kurum’nda (ATK) uyuşturucu testi için örnekleri alındı. Mahkemeye çıkarılan Yontunç, ‘fuhuşa teşvik’ etmek suçundan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol ile serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Esat Yontunç savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirtti. Yontunç, hayatı boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, “Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda da bulunmadım. Sormuş olduğunuz isimlerin düzenlemiş olduğu bu tarz etkinliklere katılmam. Ayrıca kimsenin TCK 227. maddesinde (fuhşa teşvik) düzenlenen suçuna aracılık etmedim” dedi.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

- OYUNCU Doğukan Güngör’ün saçında ve kanında hem esrar maddesi hem de kokain maddesi tespit edildi. Örnek alınan isimlerden olan ‘Ciciş Kardeşler’ olarak bilinen Ceyda Ersoy’un da hem kanında hem saçında kokain olduğu belirlendi.

