Esat Namal kimdir, nereli? Esat Namal'ın özgeçmişi hakkında bilgiler

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Esat Namal, 21 Mayıs 1963 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Esat Namal, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorasını tamamladı. İstanbul Bilim Üniversitesi'nde ise yan dalını tamamladı. Kariyerindeki ilerleyişi ise şu şekilde;

2012 - 2014

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı





2009

İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG

Yan Dal Uzmanlık / Tıbbı Onkoloji Uzmanlık Eğitimi





2009

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzman Doktor





2009

T.C İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG

Yan Dal Asistan





2008

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktora/S. Yeterlilik Tıpta Uzmanlık / İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi





2003 - 2008

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asistan Doktor





1989

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lisans