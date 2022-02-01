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Esat Namal kimdir, nereli? Esat Namal'ın özgeçmişi hakkında bilgiler

#Esat Namal#Esat Namal Kimdir#Esat Namal Nereli
Esat Namal kimdir, nereli Esat Namalın özgeçmişi hakkında bilgiler

Esat Namal, kariyeri ve özgeçmişi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. İç Hastalıkları ve Onkoloji alanında uzmanlığı bulunan Esat Namal, 2014 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Peki, Esat Namal kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Esat Namal, 21 Mayıs 1963 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Esat Namal, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorasını tamamladı. İstanbul Bilim Üniversitesi'nde ise yan dalını tamamladı. Kariyerindeki ilerleyişi ise şu şekilde;

2012 - 2014

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

2009

İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG

Yan Dal Uzmanlık / Tıbbı Onkoloji Uzmanlık Eğitimi

2009

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzman Doktor

2009

T.C İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG

Yan Dal Asistan

2008

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doktora/S. Yeterlilik Tıpta Uzmanlık / İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

2003 - 2008

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asistan Doktor

1989

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lisans

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