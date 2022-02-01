Esat Namal kimdir, nereli? Esat Namal'ın özgeçmişi hakkında bilgiler

Esat Namal, 21 Mayıs 1963 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Esat Namal, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorasını tamamladı. İstanbul Bilim Üniversitesi'nde ise yan dalını tamamladı. Kariyerindeki ilerleyişi ise şu şekilde;
2012 - 2014
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Uzmanı
2009
İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG
Yan Dal Uzmanlık / Tıbbı Onkoloji Uzmanlık Eğitimi
2009
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzman Doktor
2009
T.C İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG
Yan Dal Asistan
2008
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doktora/S. Yeterlilik Tıpta Uzmanlık / İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2003 - 2008
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Asistan Doktor
1989
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lisans