Esad’la da görüşülsün

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Samimi diyaloglar kurulması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir.

KARA GÜCÜYLE DESTEKLENMELİ

Pençe-Kılıç Harekâtı hukuki ve meşru bir haktır. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da temenni ediyorum. 2023’te bu melanetin kökünü bütünüyle kurutacağız. Bu harekâta karşı gelen HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır.”

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YÜKSEK MARKET FİYATLARI

Ticaret Bakanlığımızın fiyat etiketlerini şişirenlerden hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır.