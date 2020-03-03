Esad’dan sonra PKK'da saldırdı: 1 şehit

İRAN sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı servis midibüsüne PKK’lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Tekerine isabet alan servis aracı boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan gümrük personeli Mustafa Türk (34) kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Jandarma bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Sağlık durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Operasyona destek veren 2 ATAK helikopteri teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

BAKAN ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saldırının ardından Doğubeyazıt’a giderek, Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Bakan Pekcan hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Maalesef bir şehidimiz ve yaralılarımız var. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin varlığını, birliğini; dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi, şüphemiz yok. Geçmiş olsun, başımız sağolsun.”

ŞEHİT MUSTAFA TÜRK 2 ÇOCUK BABASIYDI

Servis aracına roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk (34) için Ahmed’i Hani Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin eşi Yüsra Türk ve oğlu tören boyunca gözyaşı döktü. İsmail Mert (8) ve Elifsu (3) adından iki çocuğu olan Mustafa Türk’ün naaşı, tören sonrası askeri uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

KOMANDOLAR SIZMAYI ÖNLEDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.