Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma

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Suriye’nin yeni bayraklarıyla camiye gelenlerden bazılarının Türk bayrağı açtıkları da görüldü. Tarihi anlara tanıklık yapan Suriyeliler sevinç gözyaşları döktü.

Emevi Camisi ’ndeki cuma namazına çok sayıda Suriyeli katıldı.

“Yaşasın özgür Suriye”, “Halk geldi, Esad kaçtı” ve “Suriye halkı burada” sloganları atıldı.





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TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Cami çıkışında konuştuğumuz Mustafa Abdullah, “Yaşasın Suriye, yaşasın Türkiye. Biz size minnettarız, inşallah Türk kardeşlerimizi de Suriye’de ağırlarız, misafir ederiz” derken, Fatma Yusuf ise “Binlerce kez şükürler olsun, çok mutluyuz. Suriye kurtuldu, artık özgür Suriye var. Esad zulmünden Türkiye’ye kaçmıştım, şimdi vatanıma döndüm. Türkiye’yi çok seviyoruz, Erdoğan’ı da çok seviyoruz. Allah sizleri korusun” ifadelerini kullandı.