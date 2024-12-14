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Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma

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#Suriye#Emevi Camisi#Cuma Namazı
Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından Emevi Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı. Tarihi anların yaşandığı camiye binlerce kişi akın etti.

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Suriye’nin yeni bayraklarıyla camiye gelenlerden bazılarının Türk bayrağı açtıkları da görüldü. Tarihi anlara tanıklık yapan Suriyeliler sevinç gözyaşları döktü.

Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma
Emevi Camisi’ndeki cuma namazına çok sayıda Suriyeli katıldı.

“Yaşasın özgür Suriye”, “Halk geldi, Esad kaçtı” ve “Suriye halkı burada” sloganları atıldı.

Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma

Esad’dan sonra Emevi’de ilk cuma

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TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Cami çıkışında konuştuğumuz Mustafa Abdullah, “Yaşasın Suriye, yaşasın Türkiye. Biz size minnettarız, inşallah Türk kardeşlerimizi de Suriye’de ağırlarız, misafir ederiz” derken, Fatma Yusuf ise “Binlerce kez şükürler olsun, çok mutluyuz. Suriye kurtuldu, artık özgür Suriye var. Esad zulmünden Türkiye’ye kaçmıştım, şimdi vatanıma döndüm. Türkiye’yi çok seviyoruz, Erdoğan’ı da çok seviyoruz. Allah sizleri korusun” ifadelerini kullandı.

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#Suriye#Emevi Camisi#Cuma Namazı

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