Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Jandarma ekipleri, kapıdaki yoğunluğu önlemek adına sınıra yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ayrı bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

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Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

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Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esad gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi.

"TÜRKİYE'YE BİZE KAPILARINI AÇTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, "Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.





İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi.

Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli Seher Ali, "Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye’ye gidiyoruz. Türkiye’ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

"14 YIL BU ANI BEKLEDİK"

Ülkesine dönen Hamid Mahmud ise, "2014 yılından Suriye’den Türkiye’ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye’ye geldik. Hayatımız bitmişti. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız.

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Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

'SURİYE'Yİ YENİDEN İMAR VE İHYA EDECEĞİZ'

Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri bugün de devam etti. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Buseyne Rahal (40), rejimin devrilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yıllardır duyduğu vatan hasretinin artık son bulduğunu kaydeden Rahal, "Suriye’ye, memleketime, vatanıma gidiyorum. İnşallah Suriye’yi yeniden imar ve ihya edeceğiz. Eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Vatanını, memleketini özleyen herkes gidecek” dedi.

'SİZLERİ AĞIRLAMAYI ÇOK ARZU EDİYORUZ'

Rahal, sadece Türkiye’de yaşayanların değil dünyanın her yerinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Tüm Suriyeliler sizleri çok seviyoruz. Herkes Türkiye’ye teşekkür ediyor. Çünkü bizleri bugüne kadar en iyi şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla, birlikte yaşadık. İnşallah, en büyük duamız hür, özgür, refah, kurtarılmış Suriye’ye en kısa sürede gelmenizi istiyoruz. Sizleri Suriye’ye davet ediyor, misafirimiz olmanızı, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Teşekkürler Türkiye” diye konuştu.