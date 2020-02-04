Esad rejiminin 76 askeri etkisiz hale getirildi

Bakan Akar toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

RUSYA’YA BİLGİ VERİLDİ

“Arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden Ruslarla koordine edildi onlara gerekli bilgiler verildi. Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve tekraren, teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu bilgilendirmelere ve tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR

Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var. Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde bir an önce ateşkesin sürekliliğini, birliklerimizin güvenliğini, göçün önlenmesini ve zor arazi ve mevsim koşullarında büyük insanlık dramı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz, aksaksız yerine getirmektedir. Asil milletimiz bundan emin ve rahat olsun.”