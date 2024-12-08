'Esad rejimi çökmüş durumda' | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de artık birlik zamanı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

13 yıldır Suriye iniş çıkış sürecindeydi. 2016'dan bu yana Astana süreci ile gerilimi düşürdük ve savaşı dondurduk. Rejim kendi halkı ile barışma fırsatını değerlendirmedi. Cumhurbaşkanımız el uzattı ve bir çağrıda bulundu. Bu reddedildi. Rejim çok önemli konular üzerinde durmakta başarısız oldu, temel hizmetleri yerine getiremedi. Halkının yarısı yerinden edildi.

"YENİ YÖNETİM İNTİKAM ARAMAMALI"

Milyonlarca Suriyeli ülkesinden kaçmak zorunda kaldı ancak şimdi onurlu şekilde dönebilirler. Yeni yönetim hukuk çerçevesinde kurulmalı, intikam aranmamalı.

"DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAKİN OLMALIYIZ"

Bütün ülkeler sakin hareket etmeli, Suriye'de huzur korunmalı. Dönüşüm sürecinde sakin olmalıyız, gruplarla iletişim halinde olmalıyız. DEAŞ ve PKK ile ilgili neler olacağını takip etmeliyiz. Türkiye terör örgütleri ile savaşmaya devam edecek. Kimyasal silahlara erişim engellenmeli. Yeni yönetim tüm halkı birleştirmeli. Halkın bir arada olması ve yeni yönetimin düzgün çalışmasını istiyoruz. Suriye'de istikrar istiyoruz.

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(Esed'in yeri) Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır.

"ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Astana ülkeleri bir araya gelip gelişmeleri tartıştı. Rusya ve İran'ın yapıcı yaklaşımlarını, çabalarını takdir ediyoruz. Mısır ve Ürdün bu kıymetli ülkelere de çabaları için teşekkür ediyoruz. ABD'lilerle de iletişime geçtik.

Bölgesel İstikrar için yıllardır çaba içindeyiz. Aktörleri iyi tanıyor ve sorunları biliyoruz. Zorlu sorunlar bunlar, bir arada çalışmalıyız. Suriye halkı ile, sivil yapılarla çalışmalıyız. insanların zarar görmemesi için, insanlara güven vermek için bu gerekiyor.

"NE YAZIK Kİ CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU"

Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine erişmeye çalışıyordu ancak bu çabalar başarısız oldu. Bir şeylerin gerçekleşeceğini biliyorduk. Çünkü Suriye sorunlarını biliyorduk. Baskının nasıl arttığını biliyoruz. Güçleri bozuluyordu, bunun için bir şeyler yapmak istiyorduk ama ulaşamadık.

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"SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİ İLE BERABER ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Öncelikle Astana sürecinden bu yana, süreç donduğundan beri rejim bu sorunları çözmek için vakit sahibiydi ancak 2016'dan bu yana rejim adrenalin ile çalışırken bu sorunlar için çalışmadı. Bu vakitlerini sorunları çözmek için kullanabilirlerdi. Zaman içinde rejimleri çürüdü. Bir kurşun bile sıkmadan Halep'in nasıl çöktüğünden anlıyoruz. Türkiye komşu ülkeler ile ve var olan hükümet de önemli, onlarla da bir arada çalışarak, yardımları yaparak, ekonomik ve lojistik olarak Suriye yeni yönetimi ile beraber çalışmak istiyoruz.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Burada farklı gruplar var ama koordinasyon yapıyorlar. Gelecekte koordinasyon artacaktır. Ellerinde daha büyük iş var şu an. Umarız bir araya gelebilirler. Suriye artık akıcı bir dönüşüm süreci geçirebilir. DEAŞ ve diğer terör örgütleri hakkında endişeliyiz. Bu süreçten faydalanmalarından korkuyoruz. Durumu inceliyoruz. PKK ve DEAŞ'ın durumdan faydalanmamaları için ABD'li arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bu konudaki hassasiyetlerimizi biliyorlar. Onlardan gelecek tehdide karşılık vereceğimizi biliyorlar. Yeni hükümetin bizimle iletişim halinde olacağına inanıyoruz. Esad'dan da bir iletişim gelmedi bize.

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"PKK UZANTILARI İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"

Şu anda iş birliği yaptığımız Kürt taraflar var. Onlar meşru taraflar. Hükümetin de bir parçasıydı ancak PKK uzantısı Suriye ile ilgili ortak olamaz. Onlar terörist savaşçıları ile dolu. Onlar Suriyeli değil ve Suriyeli olmayan teröristler, PKK'nın yönetiminde. Onlarla iş birliği yapmayacağız, onlar kendilerini temizlemedikçe.

"SURİYELİLERİN ÜLKESİNE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Türkiye uzun yılardır Suriye birliği için elinden geleni yapmakta. cumhurbaşkanımızın bunu görerek başlattığı hareketin Suriye rejimi tarafından reddedilmesi endişelendiğimiz şeylerin olmasına yol açtı. Esad rejimi çökmüş durumda ülkeyi terk etmiş durumda. Bundan sonra Suriye yaralarının sarılması için el birliği ile onun mücadelesi içindeyiz. Bölge ülkeleri ile çalışmaya başladık. Irak, Ürdün, Arabistan, Katar önemli partner. ABD ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Hassasiyetlerimizi paylaşıyoruz. Geçiş süreci konusunda daha güzel günlerin Suriye halkını beklediğini göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini biliyoruz. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi önemli ve bu konuda da çalışmalara başladık.