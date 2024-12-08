Esad devrildi, Türkiye'deki Suriyeliler meydanlarda kutlama yaptı

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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı.

Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İSTANBUL'DAKİ KONSOLOSLUK BİNASINA GİRDİLER

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.

Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu. (Gülseren KARAPINAR - / İSTANBUL, (DHA)

ŞANLIURFA'DA KUTLAMALAR

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Şanlıurfa’da Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Topçu Meydanında toplanan binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu.

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Şanlıurfa’da yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarla kent merkezinde gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalarda bazı kişiler, Şam tatlısı ikramında bulundu.

Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de kutlamalar devam ediyor. (Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

KİLİS'TE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Kilis'teki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı.

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Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

CİLVEGÖZÜ'NDE KUTLAMA; ‘ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN’

SURİYE’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

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Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

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Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi. (Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

"ÖZGÜR SURİYE'YE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Suriye'nin başkenti Şam'a giren muhalifler, "zalim" Beşar Esad'ın ülkeden "kaçtığını" ilan ederek yurtdışında sürgünde bulunan Suriyelileri "Özgür Suriye'ye" dönme çağrısı yaptı.

"Şam, diktatörlükten kurtuldu" diyen muhalif gruplar paylaşıkları mesajda, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskının ve 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” denildi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, halkın seçtiği “lider” ile her türlü “devir teslim” sürecinde işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Suriye Başbakanı el-Celali, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “Bu ülke normal bir ülke olabilir, komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu mesele, Suriye halkının seçeceği yeni liderin meselesi olacaktır ve biz işbirliği yapmaya ve mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dedi.