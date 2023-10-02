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Eş zamanlı operasyon... Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi gözaltına alındı

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#Bakan Yerlikaya#HDP#İstanbul
Eş zamanlı operasyon... Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." notunu düştü.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

ARALARINDA HDP İL SÖZCÜSÜ VE İL BAŞKANLARI DA VAR

BTÖ’nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getiriliseye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Eş zamanlı operasyon... Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi gözaltına alındı

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#Bakan Yerlikaya#HDP#İstanbul

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