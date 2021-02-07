Eş şiddetinin iddianamesi hazır: Sıcak su 'silah' sayılsın

Bu sırada sıcak su, kızları 1.5 yaşındaki Eylül’ün de ayaklarına sıçradı. Olayın ardından tutuklanan Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. ‘Kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılama talep edilen iddianamede, sıcak suyun Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, ‘silah’ niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ali Ay’ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali Ay’ın ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.