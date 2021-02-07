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Gündem
Hasan DÖNMEZ / DHA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eş şiddetinin iddianamesi hazır: Sıcak su 'silah' sayılsın

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Eş şiddetinin iddianamesi hazır: Sıcak su 'silah' sayılsın
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Konya Karatay’da yaşayan Rukiye Ay (23), 9 Ocak’ta kahvaltı yapması için 6 yıllık eşi Ali Ay’ı (28) uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü.

Bu sırada sıcak su, kızları 1.5 yaşındaki Eylül’ün de ayaklarına sıçradı. Olayın ardından tutuklanan Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. ‘Kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılama talep edilen iddianamede, sıcak suyun Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, ‘silah’ niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 

Ali Ay’ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali Ay’ın ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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