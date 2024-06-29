Eş katiline indirimsiz en ağır ceza

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Yalçın Narman polise, ‘eve geldiğinde eşini yatak odasının kapısında yaralı olarak bulduğunu, eşinin yanında kendisine ait tabancayı gördüğünü’ söyledi. Tabancayı panik halde yerden aldığını ve şifonyerin çekmecesine koyduğunu anlattı. Polis, Fatma Narman’ın, hem kalçasından hem de göğsünden kendisini vurmasının mümkün olmaması ve Yalçın Narman’ın da silahı saklamaya çalışmasından şüphelendi. Yapılan incelemede, Fatma Narman’ın kurşun isabet eden kıyafetlerinde yanık ve barut artığı tespit edilmedi. Bu, silahın intiharlardaki gibi vücuda bitişik halde değil, uzaktan ateşlendiğini gösteriyordu. İntihar soruşturması bu delillerle cinayet soruşturmasına döndü.

MAHKEMEDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tutuklanan Yalçın Narman yargılama aşamasında verdiği ifadesinde bu kez de “Olay kaza sonucu meydana geldi” dedi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Yalçın Narman pişman olduğunu belirterek “Eşimi öldürmek için sebebim yoktur” dedi. Mahkeme heyeti, Yalçın Narman’ı ‘eşini karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Narman’ın kardeşi Bahattin Narman ise beraat etti.