Eş katiline indirimsiz ceza

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Tartışmada İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğiyle 2 kız annesi eşinin başına tek el ateş edip evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, aradığı damadına da eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak’ın cenazesiyle karşılaştı. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Güzelçolak tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık İbrahim Güzelçolak hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı.

EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Güzelçolak’ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. İbrahim Güzelçolak, karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak’ı ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.