Eş katili deli raporuyla kurtulamadı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 31 Ağustos 2022’de Mustafa Aydoğdu (35) 2 aylık evli olduğu Necla Aydoğdu’yu bıçaklayarak öldürmüştü.

Eşinin başında suç aleti bıçakla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ifadesinde eşini neden öldürdüğünü söylememişti. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Aydoğdu, tutuklanmıştı. Hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan Aydın 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Mustafa Aydoğdu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. 25 Şubat’ta görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, ‘akıl sağlığının yerinde olmadığı’ bildirildi. Heyet, sanık M.A.’nın ‘Eşi kasten öldürme’ suçunu işlediğini sabit buldu.

Ancak TCK 32 maddesi gereğince, akıl hastalığı nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli derecede azalmış olması sebebiyle ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi.

YENİDEN HASTANEYE YATIRILACAK

Mahkeme heyeti, Aydoğdu’nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra, 10 Ekim’de tahliye edildi. Necla Aydoğdu’nun ailesi tahliye kararına itiraz etti. İzmir İnfaz Hakimliği, itirazın ardından tahliye kararını kaldırdı. Aydoğdu’nun yeniden hastaneye yatırılacağı öğrenildi.

 

