×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erzurumlu vatandaş ayıya bağırıp böyle kaçırttı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Çoban#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:44

Erzurum'da bir çoban, yaban hayatta gördüğü ayıyı bağırarak korkuttu ve sonrasında kaçırttı.

Haberin Devamı

Erzurum'un Aziziye ilçesi Aşağı Akyazı köyünde hayvanlarını otlatan Soner Kaplan, bir anda ayı ile karşılaştı. Çoban, hayretinin ardından bir yandan elindeki cep telefonu ile ayıyı görüntülerken bir yandan da bağırarak onu korkutup kaçırmaya çalıştı.

Erzurumlu vatandaş ayıya bağırıp böyle kaçırttı

Ayı bir süre çobana baktıktan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Soner Kaplan, kırsal alanda yaban hayvanları ile sıkça karşılaştıklarını belirterek, "O gün, hayvanları otlatırken odun toplamak için hayvanlardan uzaklaştım. Tam o esnada ayıyla karşı karşıya geldim. Cesaretimi toplayarak ayıyı kaçırmak için bağırdım. O anları da cep telefonuma kaydettim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Erzurumlu vatandaş ayıya bağırıp böyle kaçırttı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Çoban#Ayı

BAKMADAN GEÇME!