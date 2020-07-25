MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum'daki selde kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor
GeriGündem Erzurum'daki selde kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 25.07.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

Erzurum'daki selde kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum'daki selde kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor
Abone Olgoogle-news

Erzurum'un İspir ilçesinde dün etkili olan selde kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kapanan yolların açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

 İlçede etkili olan yoğun sağanağın ardından Çamlıkaya Mahallesi merkezi ile Cindere, Bıçakçıgilindere Boğusundere ve diğer derelerde sel oluştu. 

Selin beraberinde getirdiği yığınlar, Çamlıkaya Mahallesi ve mezra yollarını ulaşıma kapattı.

Kapanan yolların açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçede ayrıca Çamlıkaya Mahallesi Kageç bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangında, Şefket Bıçakçı'ya ait bir ahır ve içinde 90 bağ ot olan samanlık ve Nevzat Bıçakçıya ait iki adet kom kiler zarar gördü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle