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Erzurum'daki kazada Eylül de hayatını kaybetti: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

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#Trafik Kazası#Kaza#Erzurum
Erzurumdaki kazada Eylül de hayatını kaybetti: Ölü sayısı 2ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 10:34

Erzurum’un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu’nda meydana geldi. B.Ş.’nin (21) kontrolünü yitirdiği 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptı. Takla atıp karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Erzurumdaki kazada Eylül de hayatını kaybetti: Ölü sayısı 2ye yükseldi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın’ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü B. Ş. ve yanındaki Eylül Ada Bayındır ve Z. N. A. (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Erzurumdaki kazada Eylül de hayatını kaybetti: Ölü sayısı 2ye yükseldi

Tedavi altına alınan yaralılardan Bayındır, Erzurum’a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eylül Ada Bayındır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Erzurumdaki kazada Eylül de hayatını kaybetti: Ölü sayısı 2ye yükseldi

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Erzurum

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