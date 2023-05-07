Erzurum’daki İmamoğlu mitinginde provokasyon

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Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halk buluşmasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanın arka tarafında toplanan grubun taşlı saldırısına uğradı.

Otobüs üzerinden vatandaşlara bir süre hitap eden İmamoğlu, konuşmasını yarıda keserek aşağı indi. Bu sırada polis saldırgan gruba müdahale etti.

MHP İl Başkanı Adem Yudagül, toplanan kalabalığa hitap ederek tepkinin sandıkta olacağını söyledi.

ERZURUM VALİSİ MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA: MİTİNG MÜRACATI YAPILMADI

Erzurum'da yaşanan olaylara ilişkin Erzurum Valisi Okay Memiş, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Memiş, "Sayın İmamoğlu'nun ve diğer partilerin taleplerinde birinci görevimiz güvenliği sağlamaktır. Aslında emir komuta zinciri YSK'dadır. Buna rağmen bize yapılan müracaat sebebiyle, İmamoğlu'nun esnaf ziyareti olduğu ve konuşma yapacağı yerlerde güvenlik tedbirleri aldık. Havalimanından itibaren çok ciddi tedbir aldık. Belli bir kesimden müdahale oldu. Bunu önleyecek bir çalışma yaptık. Hatta sert bir şekilde dahi bir müdahale olduğunu ifade edebilirim. Özellikle vurgulamak istediğim şey, İmamoğlu'nun ziyaret alanı bizim resmi olarak tespit ettiğimiz yerde olmamıştır. Kendilerinin esnaf ziyareti yerinde ve yapacağı konuşma için güvenlik tedbirlerini aldık. 'Eğer miting yapacaksanız miting alanında buyurun' dedik. İstediğiniz yerde miting yapın biz gerekli tedbiri alırız. Ancak onlar miting yapılmak istenmediğini esnaf ziyareti olacağını söylediler. Konuşma sonrası beklemediğimiz şekilde müdahaleler gelişti. Ancak orada toplanandan çok daha kalabalık bir şekilde polis arkadaşlarımız görev başındaydı. Mevzuat gerektiği gibi miting alanı neresiyse orayı söyledik. Biz kendilerinin bu ziyaretinde bütün tedbirleri aldık. Oradaki toplanan vatandaş sayısından belki daha fazla polis arkadaşlarımız görev başındaydı. Hatta iş biraz daha ileriye gidince TOMA'larımız olaya müdahale etti. Belli bir kısım tarafından eleştiriliyor. Sineye çekiyoruz. Biz bütün tedbirlerimizi eşit olarak almaya gayret ediyoruz. Şu an olayın sıcaklığı devam ediyor. Bütün tespitlerimizi yapacağız. Yargıya intikal ettireceğiz." dedi.

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ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN'DEN AÇIKLAMA

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Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki bizi dinleyen 85 milyon insana sesleniyorum 2019'da seçime girilirken ERZURUM ile İstanbul'un su fiyatı aynıydı bugün Erzurum'da su 10 liraysa İstanbul'da 25 lira. Deprem konutlarını bedava vereceğiz diyorlar. İzmir bunların belediyesi İzmir'de deprem oldu neden bedava vermediler. Bu provokasyonun nedeni İmamoğlu'nun kendisidir. Size bu milletten artık destek yok. Ben şu anda Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına gidiyorum. Ve şunu diyorum CHP ne zaman miting için resmi başvuruda bulunmuş? Bu vesileyle Erzurum'un hassas olduğunu teröre müsaade etmeyeceğini söylüyoruz. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün mebus olduğu şehirdir. Bu şehri emellerinize gayenize araç ettirmeyiz. Bu vesileyle Erzurum'a tekrardan geçmiş olsun diliyorum."