Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'daki dehşet! Annesini öldürüp babasını yaralamıştı... Korkunç ifade

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Aziziye#Deprem
Erzurumdaki dehşet Annesini öldürüp babasını yaralamıştı... Korkunç ifade
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:17

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesinin bıçakla boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent'in (25) emniyetteki ifadesinde, "Annemle ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in (57) boğazını keserek öldürdü. Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat Köşebent (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı.

Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

'KOMŞULAR OLMASA BABAMI DA ÖLDÜRECEKTİM'

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Aziziye#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını