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Erzurum'da yolcu otobüsüne denetim! Yolcunun midesinden afyon sakızı çıktı

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#Erzurum#Yolcu Otobüsü #Afyon Sakızı
Erzurumda yolcu otobüsüne denetim Yolcunun midesinden afyon sakızı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 09:58

Erzurum'da, yolcu otobüsüne yapılan denetimde şüphe üzerine hastaneye götürülüp röntgeni çekilen yolcunun midesinde Afyon sakızı, tespit edildi. Yolcu, midesindeki 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptığı denetimde, durumundan şüphelendiği yolcuyu hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilen yolcunun midesinde uyuşturucu tespit edildi. İlaç verilen yolcu, 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA

Bu arada Erzurum'da bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmındaki zulada 856,53 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişinin üzerinde suç geliri olduğu belirlenen 9 bin 480 liraya el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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#Erzurum#Yolcu Otobüsü #Afyon Sakızı

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