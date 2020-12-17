ERZURUM (İHA)
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Erzurum’da yoğun sis etkili oluyor
Erzurum'un Aşkale ilçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısı ile gözden kayboldu.
Bu sabah erken saatlerde bastıran yoğun sis ilçe içerisinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerden daha çok etkili oldu.
Aşkale'nin simgelerinden olan Kaban Dağında bakıldığında ilçe tamamı ile kaybolduğu gözetlendi.
Hayaller diyarını andıran Aşkale'nin görüntüsü mest etti.
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