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Erzurum'da tipide 5 araç birbirine girdi, onlarca araç yolda kaldı

#Erzurum#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolcular olay yerinden itfaiye ve polis araçlarıyla tahliye edildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Erzurum - Pasinler kara yolundaki Nenehatun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede görüş mesafesi de düşünce kayan araçlar birbirine girdi. 2 minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. 

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Olay yerinden ilk fotoğraflar...Olay yerinden ilk fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları araçlardan çıkartarak minibüslere bindirdi. Yol kenarına savrulan bir minibüsteki yolcuların bazıları da itfaiye aracına alındı. Yoğun kar fırtınasının devam ettiği bölgede ekipler, çalışmalarını güçlüklü sürdürdü.

Erzurumda tipide 5 araç birbirine girdi, onlarca araç yolda kaldı

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#Erzurum#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı

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