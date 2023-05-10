Erzurum’da taş atan uzman çavuş meslekten atıldı

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Gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Biri savcılıktan salıverilen şüphelilerden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİRMİŞ

Keleş ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı özetle şu açıklamayı yaptı: “Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir. Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.”

Öte yandan soruşturma kapsamında dün de 9 kişi gözaltına alındı.

İŞTE İFADESİ

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-Görevden atılan M. Akif Keleş’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Arkadaşım Serhat’la miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. ‘PKK sloganı atamazsınız’ şeklinde bağırdım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında ayrıldık. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım.”