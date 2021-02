Erzurum'da şubatta bahar havası

Geçen yıl 12 Şubat günü Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olurken bugün termometreler 9 dereceyi gösterdi. Şubatta baharı yaşayan Erzurumlular kendilerini dışarı attı. Yurdun batısında kar yağışı etkili olurken, Erzurum'da park ve bahçelerde oturan vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen aileler ise çocuklarını parka götürüp eğlendirdi. Erzurum'da cuma namazını cemaat dışarıda güneşin altında kıldı.



İklim değişikliğine dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Bu sabah uçakla Erzurum'a geldim. Her yerin karlı olacağını tahmin ediyordum. Şehir merkezinde kar erimiş olsa bile, Palandöken'de kar var ve kayak yapılabiliyor. Bunu kayak severlere buradan duyurmuş olalım. İklimler malesef değişti. İstanbul'da bir günde kar ve fırtına yaşanırken, Erzurum geçen haftalarda eksi 25 dereceyi görürken şu an neredeyse kabanları çıkaracağız öyle bir sıcak var. Ben hala iklim değişikliği olsa bile Erzurum'a yakın bir gelecekte karın yağacağını kışın yaşayacağını biliyorum. Her mevsimin kendine has bir güzelliği var onu yaşamak lazım" diye konuştu.



Erzurum'da geçmiş yıllara göre bu yıl havaların iyi olduğunu fakat kuraklık yaşandığını söyleyen Nevzat Yıldırım, "Erzurum kış memleketi olduğu için sürekli karın yağmasının burası için çok yararı var. Ancak bu sene malesef kurak gidiyıor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde sıcaklı iyi fakat karın yağmaması daha kötü" dedi



Küresel ısınmanın yaşandığını ve durumun tehlikeli olduğunu belirten Hilal Genç ise, "Aslında hiç görmek istemediğimiz küresel ısınma artık fark edilir bir boyuta ulaştı. Erzurum'da bu mevsimde kar olmaması ve havanın bu kadar sıcak olması da bunu gösteriyor. Bizi zor, sıcak ve kurak günlerin beklediği çok açık" diye konuştu.



Cafer Türkkan ise, ''Her şey Allah'ın elinde. Ben 60 yaşındayım öyle kışlar geçirdim ki, soğuk ve tipi yüzünden dışarı çıkamazdık. Evden camiye gelemezdik. Son beş yıldır hava sıcaklığı normalin üzerinde" dedi.