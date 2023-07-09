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Erzurum'da şiddetli sağanak

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#ERZURUM#Sel#Yağmur
Erzurumda şiddetli sağanak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 16:00

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizleyip, yolları açtı.

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Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su ile doldu. Yakutiye ilçesi Hamidiye Alt Geçidi'ne giren bir sürücü de mahsur kaldı. Hafif ticari aracı suyla dolunca sürücü, üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi. Cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım isteyen sürücü, gelen ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan ekipler, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalar ile suyun içeri girmesini engellemeye çalıştı.(DHA)

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#ERZURUM#Sel#Yağmur

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