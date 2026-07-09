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Erzurum'da sel: Duvarlar yıkıldı, araziler sular altında kaldı

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#Erzurum#Tekman#Sel
Erzurumda sel: Duvarlar yıkıldı, araziler sular altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 10:36

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. İlçe merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yiğitler Mahallesi'nde dere yatağındaki taşkın koruma duvarlarının çatlaması ve setlerin yıkılması sonucu çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

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Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, Yiğitler Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Dere yatağında bulunan taşkın koruma duvarlarının ani su basıncıyla çatlaması ve mevcut setlerin kırılması, yukarı fırlayan suların tarım arazilerine yayılmasına neden oldu. Dere kenarındaki ekili dikili alanlar sel sularına teslim olurken, mahalle halkı zor anlar yaşadı.

"TÜM ARAZİLERİMİZ SELE TESLİM OLDU"

Yaşanan felaketin ardından duruma tepki gösteren Yiğitler Mahallesi Muhtarı Halit Kaya, "Dün ani basan yağmurun basıncı ile taşkın önleme duvarlarında yeni çatlaklar oluştu. Su basıncının daha da artmasıyla birlikte, yukarıdan aşağıya doğru dere kenarındaki tüm arazilerimiz sele teslim oldu. Mağduriyetimiz büyük" dedi.

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Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlaması beklenirken, mahalle sakinleri yıkılan setlerin ve çatlayan taşkın duvarlarının yeni bir sağanak ihtimaline karşı acilen onarılmasını talep ediyor.

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#Erzurum#Tekman#Sel

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