Erzurum’da Şehit Er Sedat Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Van’da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak Şanlıura’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum’a dönüş yolunda Diyarbakır Lice’de yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alınamayan Sorgun’un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan annelere katılırken, dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum’da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde ‘Sedat’ı istiyoruz’ açıklaması yapmıştı



Er Sedat Sorgun’la ilgili acı haber dün Gara'dan geldi. PKK'lı teröristlerin Gara’daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun’un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2’nci Manoyla Sokak Toki konutları B3 blokta oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.



ÜVEY ANNESİ BÜYÜTTÜ



Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Aynur Sorgun'un büyüttüğü Sedat Sorgun'un cenazesi gece geç saatlerde Erzurum'a getirildi. Baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Sedat Sorgun'un naaşı Mareşal Çakmak Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Minareden yükselen selayla birlikte musalla taşına konulan şehit er Sedat Sorgun'un naşına doğru gelen baba Nihat Sorgun, önce tören kıtasında görevli askerin taşıdığı fotoğrafını öptü ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılarak ağlayan baba Nihat Sorgun'a kardeşi Fuat Sorgun "Abi dik dur diyerek" yardımcı oldu. Küçük yaşta annesini kaybeden şehit askerin cenazesine katılan yakınlarına Kızılay görevlileri tarafından battaniye verildi.



AKŞENER'İN ÇELENGİNE TEPKİ



Şehit cenazesi için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı bakanlıkların çelenkleri alana konuldu. İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener'in çelenginin tören alanındaki ayrılan bölüme konulmasına tepki gösteren bir kişi, kaldırılmasını istedi. "Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyorlar" diyerek çelenke müdahale eden kişi, alandakiler tarafından uzaklaştırıldı.



MÜFTÜ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI



Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazına binlerce Erzurumlunun yanı sıra Vali Okay Memiş, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnen Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, askeri ve mülki erkan katıldı. Görevlilerin sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptıkları namaz sonrası müftü Şahin Yıldırım, cemaatten şehit için helallik istedi.



Namazın ardından tören kıtasınun omuzladığı tabutun taşınmasına vatandaşlar da yardım etti. Tekbir sesleriyle şehit naaşını top arabasına kadar taşıyan vatandaşlar, terörü lanetledi ve "Mecliste PKK istemiyoruz" sloganları attı. Top arabasından cenaze aracına alınan şehit askerin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.