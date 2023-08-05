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Erzurum'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

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#Erzurum#Sağanak#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 17:57

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarla alt geçitler suyla kaplandı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde, belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizleyip yolları açtı.

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Kentte, saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarla alt geçitler suyla doldu. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yolları yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Yakutiye ilçesindeki bazı alt geçitlerde de araçlar mahsur kaldı.

Öte yandan zabıta ve polis ekipleri, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalarla suyun içeri girmesini engelledi.

Erzurumda sağanak yağış: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

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#Erzurum#Sağanak#Su Baskını

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