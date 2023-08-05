Erzurum'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

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Kentte, saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarla alt geçitler suyla doldu. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yolları yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Yakutiye ilçesindeki bazı alt geçitlerde de araçlar mahsur kaldı.

Öte yandan zabıta ve polis ekipleri, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalarla suyun içeri girmesini engelledi.