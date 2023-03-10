Erzurum'da riskli 47 yıllık bina yıkılıyor

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Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Orhan Şerifsoy tarafından 1972'de temeli atılan bina, 1976 yılında tamamlandı. Yakutiye ilçesindeki 10 katlı Kuşkay Apartmanı'nın ardından 9 katıyla kentin en yüksek ikinci yapısı olan bina, 12 yıl belediye hizmetlerinde kullanıldı. Erzurum Belediyesi'nin 1989'da yeni binaya taşınmasından sonra 2009 yılına kadar atıl bekleyen bina, SGK'ya devredildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına karşılık devraldığı binada 2021 yılına kadar hizmet veren SGK, daha sonra yeni binasına taşındı.