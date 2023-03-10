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Erzurum'da riskli 47 yıllık bina yıkılıyor

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#Bina#Erzurum#Deprem
Erzurumda riskli 47 yıllık bina yıkılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 11:13

Erzurum'da ekonomik ve teknik ömrünü tamamlayan 47 yıllık 9 katlı binanın yıkımına başlandı. Yaklaşık 2 ayda yıkılması planlanan binanın yerine 2 katlı taş yapılar inşa edilecek.

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Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Orhan Şerifsoy tarafından 1972'de temeli atılan bina, 1976 yılında tamamlandı. Yakutiye ilçesindeki 10 katlı Kuşkay Apartmanı'nın ardından 9 katıyla kentin en yüksek ikinci yapısı olan bina, 12 yıl belediye hizmetlerinde kullanıldı. Erzurum Belediyesi'nin 1989'da yeni binaya taşınmasından sonra 2009 yılına kadar atıl bekleyen bina, SGK'ya devredildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına karşılık devraldığı binada 2021 yılına kadar hizmet veren SGK, daha sonra yeni binasına taşındı.

Erzurumda riskli 47 yıllık bina yıkılıyor



Erzurum Büyükşehir Belediyesi teknik personelinin incelediği 9 katlı binanın ekonomik ömrünü tamamladığı ve demir çekme değerlerinin yetersiz olduğu belirlendi. 6306 Sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli yapı olarak belirlenen binayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yıkım kararı aldı. Yapılan ihalenin ardından yıkım çalışmaları başladı.

2 KATLI TAŞ YAPILAR İNŞA EDİLECEK

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, uzun süre belediye ve SGK hizmet binası olarak hizmet veren binanın ekonomik ve teknik ömrünü tamamladığını belirtti. Bölgede 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi' uygulandığını bildiren yetkililer, 9 katlı binanın yerine tarihi yapılara uygun olarak 2 katlı taş binalar inşa edileceğini, bu sayede hem riskli yapının ortadan kaldırılıp hem de tarihi kale çevresinin düzenlenmiş olacağını vurguladı.

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#Bina#Erzurum#Deprem

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