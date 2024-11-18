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Erzurum'da pompalı tüfekle deşet saçtı! Kendisini böyle savundu

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#ERZURUM#Polis#Silah
Erzurumda pompalı tüfekle deşet saçtı Kendisini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 10:39

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açan Muhammed R.A. (21) ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" şeklinde konuştu.

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Olay, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A., arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak’a geldi. Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D.'nin (23) oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi.

‘SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM’

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi’nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

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Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürdü. (DHA)

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#ERZURUM#Polis#Silah

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