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Erzurum’da PKK/KCK üyesi yakalandı

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#Erzurum#PKK Operasyonu#PKK/KCK
Erzurum’da PKK/KCK üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 18:20

Erzurum’un Karayazı ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Erzurum Karayazı İlçesi, Çelikli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan G.Ç. (36) isimli şahsın İstanbul’dan Çelikli Mahallesine saklanmak amacıyla geldiği tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.

G.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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#Erzurum#PKK Operasyonu#PKK/KCK

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