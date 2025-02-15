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Erzurum'da Palandöken’de korku dolu anlar! Çığ böyle görüntülendi

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#Erzurum#Palandöken#Çığ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 12:11

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi kuzey pistinde çığ düştü. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi. Çığın düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı. Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

METEOROLOJİ'DEN 'ÇIĞ TEHLİKESİ' UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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#Erzurum#Palandöken#Çığ

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