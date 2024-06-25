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Erzurum'da otopark çıkışında kahreden kaza! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

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#Erzurum#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 09:58

Erzurum'da bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan araç sürücüsü T.D. (66), yol üzerinde bulunan iki çocuğa çarptı, 5 yaşındaki A.C. hayatını kaybetti. Vefat eden A.C.'nin anne ve babasının feryadı çevredeki vatandaşları da gözyaşları içinde bıraktı.

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Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Kars Kapı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içindeki kapalı otoparktan çıkış yapan T.D. (66) idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan iki çocuğa çarptı. Araç çocuklardan A.C'nin (5) üzerinden geçti. A.C'nin yanında bulunan diğer çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzurumda otopark çıkışında kahreden kaza 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Sitede ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.C. isimli çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin inceleme ve çalışmasının bitiminde A.C. cansız bedeni ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Erzurumda otopark çıkışında kahreden kaza 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olay sonrası kaza mahalline gelerek bilgi aldı, vefat eden çocuğun ailesi ile görüştü. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurumda otopark çıkışında kahreden kaza 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

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#Erzurum#Trafik#Kaza

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