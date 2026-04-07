Erzurum’da otomobilin çarptığı ‘Alperen’ ağır yaralandı

Kaza saat 22.00 sıralarında palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle evden ayrılan Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü yıl caddesi üzerinde C.B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOLKA KALBİ DURDU, HASTANEDE YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın yolda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.

PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ

Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi. Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B. ve 2 arkadaşı gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



